Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik23.02.2019 13:20
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