Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik 23.02.2019 13:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik." dedi.