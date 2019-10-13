Sanatçı Yusuf Güney, Mehmetçik için söyledi: Ölürüm Türkiyem 13.10.2019 01:19

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kahraman Mehmetçik, teröristlere dünyayı dar etmeye devam ederken A Haber canlı yayınına konuk olan ünlü sanatçı Yusuf Güney, aslanlarımıza moral olmak için Mustafa Yıldızdoğan'ın Ölürüm Türkiyem isimli eserini seslendirdi.