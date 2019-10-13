Barış Pınarı Harekatı kapsamında kahraman Mehmetçik, teröristlere dünyayı dar etmeye devam ederken A Haber canlı yayınına konuk olan ünlü sanatçı Yusuf Güney, aslanlarımıza moral olmak için Mustafa Yıldızdoğan'ın Ölürüm Türkiyem isimli eserini seslendirdi.
Sanatçı Yusuf Güney, Mehmetçik için söyledi: Ölürüm Türkiyem13.10.2019 01:19
- Batı medyasının yalanlarına tokat gibi cevap: Ulusal meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz
- Sanatçı Yusuf Güney, Mehmetçik için söyledi: Ölürüm Türkiyem
- Batı medyasının DAEŞ yalanlarına tokat gibi cevap!
- Başkan Erdoğan'dan tarihe geçen İbrahim Çolak'a tebrik telefonu
- Türkiye'nin beşinci yüz nakli yapılan Recep Sert Bilecik'te tutuklandı
- Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı: 2 yaralı
- Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı! İbrahim Çolak dünya şampiyonu oldu
- TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar! İşte Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler...
- Başkan Erdoğan: 9 aylık Muhammed'in kanını yerde bırakmayacağız
- MSB açıkladı: Barış Pınarı Harekatı'nda 459 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Arnavutluk maçı sonrası A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
- Konya'da bir kişi kızını tacizle suçladığı kişiyi aracında öldürdü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.