Sanatçı Esat Kabaklı’nın geçirdiği kaza anı kameralarda

Sanatçı Esat Kabaklı’nın geçirdiği kaza anı kameralarda11 Nisan 2018, Çarşamba
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi. Kazada yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine, orada da Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi
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