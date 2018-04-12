Yol Durumu

Sanatçı Esat Kabaklı’nın geçirdiği kaza anı kameralarda

11 Nisan 2018, Çarşamba

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazası saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi. Kazada yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine, orada da Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları