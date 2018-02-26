Sanatçı Celal Şahin hayatını kaybetti

15 / 9 10 / 6 7 / -1 4 / -2 10 / 4 11 / 4 9 / 0 15 / 11 0 / -7 10 / 6 13 / 5 9 / 3 10 / 3 13 / 4 6 / -2 12 / 0 8 / 2 4 / 0 7 / -3 8 / 3 12 / 4 8 / 4 10 / 2 8 / 2 12 / 5 13 / 4 9 / 3 4 / 1 11 / 2 10 / 2 5 / -1 9 / 0 9 / 3 9 / 7 8 / -1 4 / 1 12 / 8 13 / 4 7 / 2 9 / 5 13 / 7 11 / 4 10 / 2 10 / 4 3 / -2 6 / -1 10 / 2 10 / 2 4 / -1 11 / 2 10 / 6 11 / 4 11 / 3 7 / -3 11 / 3 12 / 5 9 / 5 15 / 10 8 / 5 8 / 2 7 / -1 10 / 2 8 / 7 14 / 8 8 / 7 11 / 3 7 / 6 10 / 5 7 / 3 8 / -1 13 / 6 7 / 3 7 / 2 10 / 3 10 / 7 10 / 2 9 / 1 6 / 0 11 / 6 7 / -2 6 / 2 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Sanat dünyasından bir çınar daha devrildi. Türk seyircisinin hafızasına müzik ve mizahı birleştirmesiyle kazınan ünlü şovmen Celal Şahin 93 yaşında aramızdan ayrıldı. Şahin'in cenazesi 26 Şubat pazartesi İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde öğlene namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.
kalan karakter 1000
ALLAH RAHMET EYLESİN
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.