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Sanatçı Celal Şahin hayatını kaybetti

25 Şubat 2018, Pazar
Sanat dünyasından bir çınar daha devrildi. Türk seyircisinin hafızasına müzik ve mizahı birleştirmesiyle kazınan ünlü şovmen Celal Şahin 93 yaşında aramızdan ayrıldı. Şahin'in cenazesi 26 Şubat pazartesi İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde öğlene namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.
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osman osman

ALLAH RAHMET EYLESİN

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evet1
hayır0
cevapla 25.02.2018 21:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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