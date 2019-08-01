Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gölette boğulan 3 kuzenle ilgili yürek burkan detay! 01.08.2019 12:22

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bir süredir haber alınamayan ve serinlemek için girdikleri gölette aramalar sonucu cansız bedenlerine ulaşılan Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler (17) adlı kuzenlerin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı. Kuzenlerin küçük yaştan itibaren birlikte büyüdüğü, hiç ayrılmadığı öğrenildi.

Olay, dün akşam, Tekkeköy'e bağlı Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları Adem, Giray ve Turan Besler, iddiaya göre, sıcak havadan bunalınca gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini, aramaya gittikleri gölet kenarında buldu. Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu SamsunEmniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'Kurbağa Adamlar' tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan çocukların cansız bedenleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



BİRBİRİNE SARILI BULUNMUŞLAR

Küçük yaştan itibaren birlikte büyüyen ve hiç ayrılmayan Adem, Giray ve Turan Besler adlı kuzenlerin ölümüyle aileleri, büyük üzüntü yaşadı. Çocukların gölette, cansız bedenlerinin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı. Kuzenlerin boğulurken, kurtulmak için birbirine sarıldıkları sanılıyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsileri yapılan çocukların cenazeleri, toprağa verilemk üzere ailelerine teslim edildi.