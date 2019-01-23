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Samsun'daki servis skandalının ardından o şoför ve hostes gözaltına alındı

23 Ocak 2019, Çarşamba

Samsun'da anaokulu servisinde 4 yaşındaki çocuğu unutan servis şoförü ve hostes, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


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