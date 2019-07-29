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Samsun'da tartıştığı genç kızı kolundan çekerek sürükledi! O anlar kamerada

29.07.2019 18:30

Samsun'da sokak ortasında yürüdükleri sırada tartıştığı kişinin yanından uzaklaşmak isteyen genç kızın kolundan çekilerek sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Kastamonu Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta yürüyen isimleri öğrenilmeyen genç kız ve bir erkek arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine genç kız eliyle iitiği kişiden ayrılıp yürümeye devam etti. Genç kızı engellemeye çalışan kişi, elinden tutup bir süre sürüklediği kızı bırakmak istemedi. Saldırganın elinden kurtulan genç kız, yoluna devam ederken, bu anlar da çevredeki bir apartman sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, ikilinin yürüdüğü sırada tartıştığı, genç kızın sürüklendiği, ardından da ikilinin gözden kaybolduğu görülüyor.

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