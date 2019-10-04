Samsun'da sokak ortasında pompalı dehşeti! İşte o anlar

Samsun'da, sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Ertuğrul K., bacağından yaralandı. Kaldırımda yürürken seken saçmaların isabet etmesiyle 1 kişinin daha yaralandığı olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Samsun'da sokak ortasında pompalı dehşeti! İşte o anlar04.10.2019 01:53
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