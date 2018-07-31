Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü

Samsun Terme'de iki aracın karıştığı korkunç kazada 1 kişi ölürken, 6 kişi de yaralandı.
Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü31 Temmuz 2018, Salı
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