Yol Durumu

Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü

31 Temmuz 2018, Salı

Samsun Terme'de iki aracın karıştığı korkunç kazada 1 kişi ölürken, 6 kişi de yaralandı.

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