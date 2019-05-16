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Samsun'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu karısını vurup intihar etti

16.05.2019 09:35

Samsun'da Gökhan Erçin, boşanma aşamasında olduğu karısını vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Silah sesleri üzerine daireye gelen yakınları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.


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