Samsun'da kaybolan Ecrin Kurnaz hakkında Başsavcılıktan son dakika açıklaması

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ceset ve kıyafet parçalarına ulaşılmıştı. Konu ile ilgili konuşan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, en çok merak edilen soruları yanıtladı? Ceset parçaları Ecrin Kurnaz'a mı ait? Cinsel istismar bulgusuna rastlandı mı?
Samsun'da kaybolan Ecrin Kurnaz hakkında Başsavcılıktan son dakika açıklaması28.05.2019 16:31
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