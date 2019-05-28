Samsun'da kaybolan Ecrin Kurnaz hakkında Başsavcılıktan son dakika açıklaması 28.05.2019 16:31

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ceset ve kıyafet parçalarına ulaşılmıştı. Konu ile ilgili konuşan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, en çok merak edilen soruları yanıtladı? Ceset parçaları Ecrin Kurnaz'a mı ait? Cinsel istismar bulgusuna rastlandı mı?