Samsun'da kaybolan Ecrin bebek bulundu mu? İşte Ecrin'i arama çalışmalarında son durum... 11.05.2019 10:23

Türkiye'nin gözü kulağı günlerdir kayıp olan 1,5 yaşındaki Ecrin'de... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin için AFAD, UMKE ve Jandarma ekiplerinin yanı sıra, Müge Anlı ve ekibi de kolları sıvamıştı. Yetkililerin ve köylülerinin seferber olduğu çalışmalarda son durum ne? Ecrin bebek bulundu mu? İşte minik Ecrin'i arama çalışmalarında son durum.