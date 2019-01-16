Samsun'da kanyonda kaybolan genci arama çalışması sürüyor

Samsun Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kurduktan sonra haber alınamayan Türkmenistan uyruklu genci arama çalışmaları jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor. Hojayev, “En iyi okulda okuyorum. Param var, her türlü imkanım var. Yeter bu kadar yaşamak. Beni bulursanız buradaki insanları suçlamayın” sözlerinin yer aldığı videoyu yakınlarına göndermiş
Samsun'da kanyonda kaybolan genci arama çalışması sürüyor16 Ocak 2019, Çarşamba
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