Samsun Tekkeköy ilçesinde, kendilerinden bir süredir haber alınamayan ve serinlemek gölete girdiği belirlenen, yaşları 15 ile 17 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Samsun'da feci olay! Gölete giren 3 çocuk boğuldu01.08.2019 05:26
- Samsun'da feci olay! Gölete giren 3 çocuk boğuldu
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