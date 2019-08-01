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Samsun'da feci olay! Gölete giren 3 çocuk boğuldu

01.08.2019 05:26

Samsun Tekkeköy ilçesinde, kendilerinden bir süredir haber alınamayan ve serinlemek gölete girdiği belirlenen, yaşları 15 ile 17 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.


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