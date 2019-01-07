Samsun'da batan gemiden mürettebatın kurtarılma anları

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair sinyal alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 13 mürettebattan 6'sı sağ kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Samsun'da batan gemiden mürettebatın kurtarılma anları07 Ocak 2019, Pazartesi
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