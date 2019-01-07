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Samsun'da batan gemiden mürettebatın kurtarılma anları

07 Ocak 2019, Pazartesi

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair sinyal alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 13 mürettebattan 6'sı sağ kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


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