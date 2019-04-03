Samsun'da akılamaz tutku! Arabası ile birlikte yaşıyor

Samsun'da 34 yaşındaki Turgay Baş görenleri hayrete düşüren olaya bir olaya imzasını attı. Turgay Baş, 4 yıl önce Konya'dan altığı 1999 model Toros otomobili ile adeta aşk yaşıyor. Onu evinin içinde tutan, yağmurda dışarı çıkarmayan Turgay Baş, arabasını ailesinin bir ferdi olarak tanımlıyor.
Samsun'da akılamaz tutku! Arabası ile birlikte yaşıyor03.04.2019 17:11
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