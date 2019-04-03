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Samsun'da akılamaz tutku! Arabası ile birlikte yaşıyor

03.04.2019 17:11

Samsun'da 34 yaşındaki Turgay Baş görenleri hayrete düşüren olaya bir olaya imzasını attı. Turgay Baş, 4 yıl önce Konya'dan altığı 1999 model Toros otomobili ile adeta aşk yaşıyor. Onu evinin içinde tutan, yağmurda dışarı çıkarmayan Turgay Baş, arabasını ailesinin bir ferdi olarak tanımlıyor.


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