Samsun'da akılamaz tutku! Arabası ile birlikte yaşıyor 03.04.2019 17:11

Samsun'da 34 yaşındaki Turgay Baş görenleri hayrete düşüren olaya bir olaya imzasını attı. Turgay Baş, 4 yıl önce Konya'dan altığı 1999 model Toros otomobili ile adeta aşk yaşıyor. Onu evinin içinde tutan, yağmurda dışarı çıkarmayan Turgay Baş, arabasını ailesinin bir ferdi olarak tanımlıyor.