Samsun Terme'de köprünün çökme anı kamerada

Samsun Terme'de toprak kayması nedeniyle köprü çöktü. O esnada köprüden geçen iki kişi ve bir araç göçüğe düştü. o anlar kameraya böyle yansıdı.
Samsun Terme'de köprünün çökme anı kamerada26.08.2019 16:09
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