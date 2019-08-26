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Samsun Terme'de köprünün çökme anı kamerada

26.08.2019 16:09

Samsun Terme'de toprak kayması nedeniyle köprü çöktü. O esnada köprüden geçen iki kişi ve bir araç göçüğe düştü. o anlar kameraya böyle yansıdı.


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