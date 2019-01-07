Samsun açıklarında gemi battı: 4 mürettebat kurtarıldı

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair sinyal alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 3 mürettebat sağ kurtarıldı.
Samsun açıklarında gemi battı: 4 mürettebat kurtarıldı07 Ocak 2019, Pazartesi
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