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Samsun açıklarında gemi battı: 4 mürettebat kurtarıldı

07 Ocak 2019, Pazartesi

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair sinyal alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 3 mürettebat sağ kurtarıldı.


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