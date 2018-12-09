Haberler Web TV Şampiyon dansçı Cem Demir'in ölümünde intihar şüphesi

Şampiyon dansçı Cem Demir'in ölümünde intihar şüphesi

09 Aralık 2018, Pazar

Adana'da balkondan düşerek hayatını kaybeden dans şampiyonu Cem Demir'in kaza sonucu değil, intihar nedeniyle düştüğü iddia edildi. Demir'in cenazesinin babasına teslim edileceği açıklandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları