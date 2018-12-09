Şampiyon dansçı Cem Demir'in ölümünde intihar şüphesi

Adana'da balkondan düşerek hayatını kaybeden dans şampiyonu Cem Demir'in kaza sonucu değil, intihar nedeniyle düştüğü iddia edildi. Demir'in cenazesinin babasına teslim edileceği açıklandı.
Şampiyon dansçı Cem Demir'in ölümünde intihar şüphesi09 Aralık 2018, Pazar
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