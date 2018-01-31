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Salon o sloganla inledi! Erdoğan kayıtsız kalmadı

30 Ocak 2018, Salı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasının başına "Reis bizi Afrin'e götür" diye slogan atan gençlere kayıtsız kalmadı.

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