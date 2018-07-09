Saliha Sera Kadıgil'in yemin fiyaskosu

CHP'den milletvekili seçilen İslam düşmanı Saliha Sera Kadıgil, Meclis'teki yemin töreni sırasında metni okumakta zorlanarak gülme krizine girdi.
Saliha Sera Kadıgil'in yemin fiyaskosu08 Temmuz 2018, Pazar
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İşte ülkenin kurucu partisinin milletvekili böyleyse CHP yönetimdekiler nasıldır acaba? İmam o*urursa cemaat s*çar hesabı.
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