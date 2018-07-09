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Saliha Sera Kadıgil'in yemin fiyaskosu

08 Temmuz 2018, Pazar

CHP'den milletvekili seçilen İslam düşmanı Saliha Sera Kadıgil, Meclis'teki yemin töreni sırasında metni okumakta zorlanarak gülme krizine girdi.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Osman Tun&#231; Osman Tunç

İşte ülkenin kurucu partisinin milletvekili böyleyse CHP yönetimdekiler nasıldır acaba? İmam o*urursa cemaat s*çar hesabı.

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cevapla 08.07.2018 18:05
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