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Saldırı planlayıcısı teröristin yakalanma anı kamerada

16.03.2019 17:10

Üst düzey kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen "Şeyh" kod adlı PKK'lı terörist A.T'nin Şırnak'ta yakalanışı, güvenlik güçlerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teröristin Şırnak'ın Bolağaç köyünde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon anı yer alıyor.


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