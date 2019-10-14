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Saldırı hazırlığındaki PKK/PYD-YPG’li teröristler böyle vuruldu

14.10.2019 11:25

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi.


PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi.'' ifadelerine yer verildi.

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