Saldırı hazırlığındaki PKK/PYD-YPG’li teröristler böyle vuruldu 14.10.2019 11:25

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi.

PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi.'' ifadelerine yer verildi.



