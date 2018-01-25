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Saklandığı ininde yakalanan terörist işte böyle ağladı

24 Ocak 2018, Çarşamba
Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'ndan görüntüler gelmeye devam ediyor. Saklandığı yerde yakalanan terörist ağlamaya başladı.
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