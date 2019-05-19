Haberler Web TV Sakarya'da silahlar konuştu! 4 kişi öldü 11 kişi yaralandı

Sakarya'da silahlar konuştu! 4 kişi öldü 11 kişi yaralandı

19.05.2019 16:55

Sakarya Arifiye'de çıkan silahlı çatışmada 4 kişi öldü, 2'si polis 11 kişi yaralandı. Çatışma sonrası yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay sonrası hastane önünde toplanan her iki tarafın yakınları arasında da arbede yaşandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları