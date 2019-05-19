Sakarya'da silahlar konuştu! 4 kişi öldü 11 kişi yaralandı 19.05.2019 16:55

Sakarya Arifiye'de çıkan silahlı çatışmada 4 kişi öldü, 2'si polis 11 kişi yaralandı. Çatışma sonrası yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay sonrası hastane önünde toplanan her iki tarafın yakınları arasında da arbede yaşandı.