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Sakarya'da doğalgaz patlaması! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

14 Ocak 2019, Pazartesi

Son dakika haberine göre Sakarya' nın Arifiye ilçesi Çaybaşı Değirmendere mevkiinde doğalgaz hattında meydana geldiği düşünülen yangın üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.


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