Sakarya'da bacanağı tarafından vurulan kişi öldü 26 Aralık 2018, Çarşamba

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bacanağı tarafından vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde Nuri Becit (53) ile Ali B. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali B, yanındaki tabancayla Becit'e ateş etti. Saldırıda ağır yaralanan Becit, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede çevredeki bir marketin camına 4 merminin isabet ettiğini, markette yaralanan olmadığını tespit etti. Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli Ali B'yi yakalamak için çalışma başlattı.