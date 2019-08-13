Sakarya'da alarm! Denize girişler yasaklandı (Video) 13.08.2019 14:05

Sakarya'nın Karadeniz kıyılarında yaşanan şiddetli rüzgar ve yoğun dalgalar nedeniyle denize girişler yasaklandı. Sahillerde görev yapan belediye ekipleri, vatandaşa konuyla ilgili uyarılarda bulunurken denizde olan vatandaşlar da sudan çıkarıldı.