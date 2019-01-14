Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'dan patlama sonrası ilk açıklama

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Çaybaşı Değirmendere mevkiinde doğalgaz hattında meydana geldiği düşünülen yangın üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Patlama sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir açıklamalarda bulundu.
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'dan patlama sonrası ilk açıklama14 Ocak 2019, Pazartesi
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