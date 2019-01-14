Haberler Web TV Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'dan patlama sonrası ilk açıklama

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'dan patlama sonrası ilk açıklama

14 Ocak 2019, Pazartesi

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Çaybaşı Değirmendere mevkiinde doğalgaz hattında meydana geldiği düşünülen yangın üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Patlama sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir açıklamalarda bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları