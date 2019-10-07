Sakarya 4 kişinin öldüğü TIR kazasında kahreden anlar! Babanın ağıtları yürekleri dağladı 07.10.2019 13:57

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, ailesiyle durakta otobüs beklerken su almak için markete giden Faruk Solmaz gürültüyü duyarak olay yerine geldiğinde şoke oldu. Eşi ve 2 çocuğunun vefat ettiğini gören Faruk Solmaz ağıtlar yakarak ağladı. Vatandaşlar, Faruk Solmaz'a destek olmaya çalıştı.

Kaza dün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bursa'da yaşayan Faruk Solmaz hafta sonu ailesiyle birlikte kayınbabasını görmek için Pamukova'ya geldi. Faruk Solmaz, Bursa'ya dönmek için yol kenarında otobüs beklerken su almak için hemen yakında bulunan markete gitti. Bu sırada, Bilecik yönüne giden Erhan Dilek yönetimindeki 34 HY 2667 plakalı TIR, bir anda kontrolden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak durdu. Üst geçidin merdivenleri TIR'ın üstüne çöktü.



Kazada, Teyfik Solmaz (2) ile TIR'da bulunan Elif Erciyes (44) olay yerinde yaşamlarını kaybetti. Yaralanan Hanım Solmaz (38), kızı Miray Solmaz (4) ile TIR sürücüsü Erhan Dilek hastanelere kaldırıldı. Hanım Solmaz ile Miray Solmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti.



Su almak için markete giden Faruk Solmaz gürültüyü duyarak olay yerine geldiğinde şoke oldu. Yere oturan Faruk Solmaz ağıtlar yakarak ağladı. Vatandaşlar, Faruk Solmaz'a destek olmaya çalıştı.



Hanım Solmaz, oğlu Teyfik ve kızı Miray Solmaz'ın bugün Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.