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Sahurda ezana kaç dakika kala yemek yenilmez? Nihat Hatipoğlu canlı yayında cevapladı

07.05.2019 17:56

Nihat Hatipoğlu ile İftar programında, Nihat Hatipoğlu ''Sahurda ezana kaç dakika kala yemek yenilmez?'' sorusunu canlı yayında yanıtladı.


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