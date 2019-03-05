İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 11 ilde sahte altın operasyonu başlattı. Piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı. Bir altının gerçek mi, sahte mi olduğunu anlamak, tüketici açısından çok kolay değildir. Bunu ancak tecrübeli kuyumcular anlayabilir. Altın genelde manyetik değildir. Bu yüzden mıknatısa yaklaştırdığınızda çekim oluşmaması gerekmektedir. Özgül ağırlığı yüksek olduğundan, altın takılar, imitasyon takılara göre daha ağırdırlar. 22 ayar altının sesi tok çıkar, sahte yada çok düşük ayarlı altınların ise daha tizdir.
Sahte ve ayarı düşürülmüş altına dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır?05.03.2019 17:59
- Sahte ve ayarı düşürülmüş altına dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır?
- Okul servisiyle makas atan trafik magandası yakalandı! Kendini böyle savundu
- Terörist sevici Alper Taş'tan AK Parti'ye darbe çağrısı
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlere güzel haber!
- Çamlıca Camii perşembe günü ibadete açılıyor
- İflas eden Fleetcorp'un araçları icradan yarı fiyatına satışa çıkarıldı
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Emlak Katılım Bankası resmi olarak açıldı
- Kasımpaşa'da dikkat çeken o an! Başkan Erdoğan onu görünce...
- Başkan Erdoğan'dan 388 lira taksitle konut müjdesi
- Türkiye-Suriye sınırındaki El Bab'ta patlama: Çok sayıda yaralı var
- Emeklilerin 1000'er liralık bayram ikramileri ne zaman yatacak? Faruk Erdem tarih verdi
- Şehit yakınlarından Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bay Kemal Bakırköy'de kahve içerken mi gördü?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.