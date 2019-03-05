Sahte ve ayarı düşürülmüş altına dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır? 05.03.2019 17:59

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 11 ilde sahte altın operasyonu başlattı. Piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı. Bir altının gerçek mi, sahte mi olduğunu anlamak, tüketici açısından çok kolay değildir. Bunu ancak tecrübeli kuyumcular anlayabilir. Altın genelde manyetik değildir. Bu yüzden mıknatısa yaklaştırdığınızda çekim oluşmaması gerekmektedir. Özgül ağırlığı yüksek olduğundan, altın takılar, imitasyon takılara göre daha ağırdırlar. 22 ayar altının sesi tok çıkar, sahte yada çok düşük ayarlı altınların ise daha tizdir.