Sahte senet skandalına imza atan Mansur Yavaş yargıda aklanan Hüseyin Erdoğan'ı hedef gösterdi! 12.03.2019 14:05

HDP, CHP ve İP’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş 'sahte senet düzenlediği' iddiaları üzerine tertip ettiği basın toplantısında skandal bir açıklamaya imza attı. Yavaş, savcılığın duvara ‘Biji Mansur Yavaş’ yazdığı iddia edilen kişinin Hüseyin Erdoğan olmadığına ilişkin verdiği takipsizlik kararına rağmen Erdoğan’ı bugün yeniden hedef gösterdi. Tartışmayı siyasi bir boyuta çekmeye çalışan Mansur Yavaş, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararlarına da açıklık getiremedi.