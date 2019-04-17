Sahte senet davasında ilk duruşma! Mansur Yavaş'a 9 ayrı suçtan 3 soruşturma 17.04.2019 11:04

Mansur Yavaş 600 bin dolarlık sahte senetle icra takibi yapmakla suçlanıyor. Yavaş hakkında 2 ayrı dava açılmıştı. Birinci dava icra mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Mansur Yavaş aleyhine 500 bin lira kötü niyet tazminatı ve para cezasına hükmetti ve bu karar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. İkinci dava ise bugün ticaret mahkemesinde görülmeye başlanacak. Sahte senet adli tıp kurumuna gönderildi ve bu kurumdan gelen rapor, polis ve jandarma kriminal raporunu doğrulamış oldu. Adli tıp kurumundan gelen rapor sahte senetin davacı Necmettin Kesgin'e ait olmadığını hükmetti. Adli tıptan gelen bilirkişi raporundan sonra bugünki duruşmada bir karar çıkması bekleniyor.