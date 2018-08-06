Yol Durumu

Sahibinin kamerasını kaçıran afacan köpek

06 Ağustos 2018, Pazartesi

Oyun oynarken bir anda sahibinin kamerasını kaçıran köpek sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor. Sahibini ve çevresindekileri peşine takan afacan köpek, kimseye aldırış etmeden dakikalarca koştu. Kaçırdığı kamerayla kendisini kayıt altına alan afacan köpek herkese eğlenceli dakikalar yaşattı. İşte afacan köpeğin, sahibinin kamerasını kaçırırken ki komik videosu...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları