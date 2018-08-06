Sahibinin kamerasını kaçıran afacan köpek 06 Ağustos 2018, Pazartesi

Oyun oynarken bir anda sahibinin kamerasını kaçıran köpek sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor. Sahibini ve çevresindekileri peşine takan afacan köpek, kimseye aldırış etmeden dakikalarca koştu. Kaçırdığı kamerayla kendisini kayıt altına alan afacan köpek herkese eğlenceli dakikalar yaşattı. İşte afacan köpeğin, sahibinin kamerasını kaçırırken ki komik videosu...