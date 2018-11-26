Sahanın ortasına paraşütle indi

Spor Toto 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği bu maç öncesinde renkli görüntüler de yaşandı. Bir Adana Demirspor taraftarı sahaya paraşütle iniş yaptı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir taraftarın kamerasına takılan o anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Sahanın ortasına paraşütle indi26 Kasım 2018, Pazartesi
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