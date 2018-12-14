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Şahan Gökbakar Tarkan'ın videosunu taklit etti! Sosyal medya yıkıldı!

14 Aralık 2018, Cuma

Şahan Gökbakar, Tarkan'ın dün sosyal medya hesabından paylaştığı gizemli videoyu taklit etti. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın banyoda çektiği Tarkan videosu sosyal medyayı yıktı geçti. Binlerce beğeni ve yorum alan video izleyenleri gülme krizine soktu. İşte Şahan'ın çektiği o video...


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