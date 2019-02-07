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Şahan Gökbakar, Ebru Gündeş Taklidiyle Kırdı Geçirdi

07 Şubat 2019, Perşembe

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Ebru Gündeş'in 'Söyleyin' şarkısını yorumlayarak takipçilerini yine güldürdü.


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