Sağlıkta 5 yıldızlı otel konforu

Büyüyen ve gelişen Türkiye son 14 yılda sağlıkta resmen devrim yaptı. İnsanların muayene olabilmek için geceden hastaneye giderek sıraya girdikleri çağ dışı düzen değişti. Artık vatandaşlar 5 yıldızlı otel konforunda hastanelerde sağlık hizmeti alıyor. İstanbul'da yenilenen Okmeydanı hastanesi de bunlardan biri, yenileme çalışmalarında sona gelindi. Hizmete girdiğinde vatandaşlarımız 5 yıldızlı hizmet alacak. İşte tüm detaylar...
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