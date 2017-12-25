Yol Durumu

Sağlıkta 5 yıldızlı otel konforu

25 Aralık 2017, Pazartesi
Büyüyen ve gelişen Türkiye son 14 yılda sağlıkta resmen devrim yaptı. İnsanların muayene olabilmek için geceden hastaneye giderek sıraya girdikleri çağ dışı düzen değişti. Artık vatandaşlar 5 yıldızlı otel konforunda hastanelerde sağlık hizmeti alıyor. İstanbul'da yenilenen Okmeydanı hastanesi de bunlardan biri, yenileme çalışmalarında sona gelindi. Hizmete girdiğinde vatandaşlarımız 5 yıldızlı hizmet alacak. İşte tüm detaylar...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları