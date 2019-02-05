Sağlık Bakanlığı'ndan personel alımı müjdesi 05 Şubat 2019, Salı

Sağlık Bakanlığı 2019 yılında 16 bin sözleşmeli personel alacak. Personel alımı için gereken başvuru ve mülakat tarihleri henüz belli olmadı. Alım yapılacak 16 bin personelin, acil ihtiyaç duyulan bölümlere göre belirlendiği ifade edildi.