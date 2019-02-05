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Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç açıklaması

05 Şubat 2019, Salı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu hafta itibarıyla 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır." dedi.


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