Sağlık Bakanlığı'ndan deprem açıklaması: 27 kişi hastanede tedavi altında 08.08.2019 18:33

Sağlık Bakanı Koca, Denizli'deki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, "Merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, Isparta, Denizli, Afyon ve Burdur'da hissedilmiştir. Bu illerimizde toplam 27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir.'' dedi.