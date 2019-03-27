Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı: Ankara’daki tedavisi bu hafta sona erecek olan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 1 Nisan’da taburcu olarak ambulans uçakla Antalya’ya dönecek.
Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Baykal açıklaması27.03.2019 18:11
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