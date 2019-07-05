Sağlık Bakanlığı son dakika 12 bin personel alımı başvuru şartları! Branşlar ve kadrolar belli oldu

yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışma kapsamında 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasının gerçekleştirileceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı mülakatsız 12 bin personel alım ilanı Temmuz ayı içerisinde yayımlanması bekleniyorken ilgili duyurunun bu hafta içinde yayımlanması bekleniyor. Kadro dağılımları halen kati olarak bilinmemekle birlikte resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da açığa kavuşması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı atamaların ilk etapta, Biyolog, Ebe, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Fizyterapist, Hemşire, İş ve Uğraş Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Sosyal Çalışmacı, Perfüzyonist, Psikolog ve odyolog kadrolarına alım yapılacak.
Sağlık Bakanlığı son dakika 12 bin personel alımı başvuru şartları! Branşlar ve kadrolar belli oldu05.07.2019 17:44
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