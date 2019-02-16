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Sağlık Bakanı Koca'dan uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale

16.02.2019 14:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli temasları nedeniyle Ağrı'ya gitmek üzere bindiği uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti.


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