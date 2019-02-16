Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli temasları nedeniyle Ağrı'ya gitmek üzere bindiği uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti.
Sağlık Bakanı Koca'dan uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale16.02.2019 14:04
- Sağlık Bakanı Koca'dan uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale
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