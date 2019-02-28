Sağlık Bakanı Koca açıkladı: O ürünlerde tuz ve şeker kullanımı azaltılacak 28.02.2019 17:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak" dedi.