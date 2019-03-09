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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Avrupa’nın en büyük hastanesi 14 Mart’ta açılıyor

09.03.2019 18:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'in de aralarında bulunduğu gazetecilere Bilkent Şehir Hastanesi hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan Bilkent Şehir Hastanesi’nin 14 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını söyledi.


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