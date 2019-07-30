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Safranbolu Belediye Başkanı CHP'li Elif Köse kardeşini özel kalem müdürü olarak atadı

30.07.2019 17:09

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerde CHP'den Belediye Başkanı olan Elif Köse, kardeşi Zafer Köse'yi belediyede işe alıp Özel Kalem Müdürü yaptı. CHP'li Köse'nin bu icraatı vatandaşların tepkisini çekti. AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı skandal atamayı A Haber’e değerlendirdi. Mehmet Sarı, “Kendi öz kardeşi Zafer Köse’yi özel kalem müdürü olarak göreve başlattı. Bu konuda kentte tepki oluştu. Tepkilere rağmen halen görevine devam ediyor.” diye konuştu. İşte Mehmet Sarı'nın konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...


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