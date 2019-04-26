Bursa’da, sabah namazında cemaat namaz kılarken sadaka kutusunu söküp içindeki paraları çalan 2 hırsız kameralara yansırken, kaçan şüphelilerden biri Güven Timleri tarafından yakalandı.
Şafak vakti camiden sadaka kutusunu çalan hırsızlar yakalandı! İşte o anlar26.04.2019 21:27
- Şafak vakti camiden sadaka kutusunu çalan hırsızlar yakalandı! İşte o anlar
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