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Şafak vakti camiden sadaka kutusunu çalan hırsızlar yakalandı! İşte o anlar

26.04.2019 21:27

Bursa’da, sabah namazında cemaat namaz kılarken sadaka kutusunu söküp içindeki paraları çalan 2 hırsız kameralara yansırken, kaçan şüphelilerden biri Güven Timleri tarafından yakalandı.


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