Saç kurutma makinesi ile soygun kamerada

Moskova'nın Odintsovo şehrinde bir soyguncu, girdiği işyerinde elindeki saç kurutma makinesi ile soygun gerçekleştirdi.
Saç kurutma makinesi ile soygun kamerada29 Aralık 2018, Cumartesi
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