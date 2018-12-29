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Saç kurutma makinesi ile soygun kamerada

29 Aralık 2018, Cumartesi

Moskova'nın Odintsovo şehrinde bir soyguncu, girdiği işyerinde elindeki saç kurutma makinesi ile soygun gerçekleştirdi.


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